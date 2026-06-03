Avcılar'da tutanak tutmak isteyen sürücüye 7 kişi saldırdı: Saldırı anı kamerada

Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 17:38 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 17:40

Tutanak tutmak isterken tehditler savurdular

30 Mayıs Cumartesi günü Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Soner Çoban isimli vatandaş, arkadaşlarıyla birlikte otomobiliyle seyir halindeyken caddede sıkışan yoğun trafik nedeniyle duraklamak zorunda kaldı. Bu esnada arkadan hızla gelen başka bir otomobil, Çoban'ın aracına çarptı. Maddi hasarlı kazanın ardından sigorta işlemleri için fotoğraf çekmek ve tutanak tutmak amacıyla aşağı inen Çoban, arkadaki araçtan inen sürücü ve yanındakilerin engellemesiyle karşılaştı. Şahısların kendisini bölge ismi vererek tehdit etmesi üzerine Çoban, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı.

Videoyu kapatınca 6-7 kişi birden saldırdı

Kayıt yapıldığını gören saldırganlar, küfürler savurarak Çoban'a ve araya girmeye çalışan amcasının oğluna saldırdı. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Soner Çoban, "Video çekmeye başlayınca bana saldırmaya başladılar, aileme küfürler ettiler. Videoyu kapattıktan sonra ise şahıs ve arkadaşları toplamda 6-7 kişi birden üzerime çullanıp beni feci şekilde dövdüler" ifadelerini kullandı. Olay yerinden güçlükle uzaklaşan Çoban, hemen Esenyurt Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan ilk incelemelerin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen talihsiz adamın burnunda iki farklı noktada kırık olduğu tespit edildi ve darp raporu düzenlendi.

"Araçtan aşağı indiğim için bana da ceza yazıldı"

Hastaneden aldığı darp raporuyla birlikte şikayetçi olmak üzere vakit kaybetmeden karakola giden Soner Çoban, burada hayatının şokunu yaşadı. Elindeki video kayıtlarını polis memurlarına teslim eden Çoban, hem darp edilip hem de mağdur olduğunu belirterek, "Karakola gidip şikayetçi oldum fakat trafik kazası sonrasında fotoğraf çekmek için araçtan aşağı indiğim gerekçesiyle polis memurları tarafından bana da cezai işlem uygulandı" diyerek duruma tepki gösterdi.