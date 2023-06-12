Dünyanın "küresel kan emici" olarak tanımladığı ve nefret objesine dönen 92 yaşındaki George Soros, sahip olduğu 25 milyar dolar değerindeki şirketleri ve Açık Toplum Vakıflarını 37 yaşındaki Alex Soros'a devretti. Wall Street Journal (WSJ) gazetesine bir röportaj veren Alex Soros, babasından daha "siyasi" olduğunu da belirtti. Mirasçı oğul Soros, babası gibi "liberal" hedefleri genişleteceği, kürtaj hakkı ve küresel LGBT terörünün en azgın destekçisi olacağı mesajını verdi.

Amerikan politikasında yıllardır Demokratlar'ın en önemli finansörü olan Soros ailesinin yeni mirasyedisi Alex, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesinden endişe ettiğini söyleyerek bunu engellemek adına servet harcayacağını da kaydetti.

2024'teki Başkanlık seçimlerinde mali açıdan önemli rol oynayacaklarının sinyalini veren Soros, "Paranın siyasette böylesine önemli bir rol oynamamasını isterdim. Ama diğer taraf bunu yaptığı sürece biz de yapmak zorunda olacağız" diye konuştu.





SOROS, BEYAZ SARAY'DA HİÇ BU KADAR GÜÇLÜ OLMAMIŞTI

Demokratlar döneminde Beyaz Saray'ı "ayak yolu"na çeviren Alex Soros, son olarak ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşmesinden bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Beyaz Saray'a en az 15 ziyaret gerçekleştiren Alex (Alexander) Soros, "gölge başkan" gibi Beyaz Saray'ın odalarında dolaştı. ABD içindeki Soros muhalifleri bile bu durum için "Soros, Beyaz Saray'da hiç bu kadar güçlü olmamıştı" eleştirisi de getirdi. Eski ABD Başkanı Obama ile de boy boy fotoğraf veren Alex Soros, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de çektirdiği fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.





ÜNLÜ TV DİZİSİ SUCCESSION GİBİ AİLE KAVGASI

Bir medya imparatoru ailenin içinde yaşanan iktidar savaşının konu edildiği Succession dizisini hatırlatan olay ise, benzer kavganın Soros imparatorluğunda da yaşanması. Batı medyasında da yer alan haberlere göre 92 yaşındaki George Soros'un varis olarak 53 yaşındaki en büyük oğlu Jonathan'a devretmesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı ve 37 yaşındaki Alex aradan sıyrılarak, milyar dolarlık kaos imparatorluğunun başına geçti. The Wall Street Journal gazetesine de röportaj veren Alex Soros, babasından daha "canavar" olacağının da sinyalini verdi.

Gazete haberinde, George Soros'a yakın insanların yıllardır Alex'in büyük üvey kardeşi, finans geçmişi olan avukat 53 yaşındaki Jonathan Soros'un açık varis olduğuna inandıklarına dikkat çekerken, Alex'in babasının güvenini kazandığı kaydedildi. Dünyanın dört bir yanındaki Soros ofisleri denetleyen Alex için baba Soros, "Bunu hak etti" dedi.

Alex Soros Model Najah Wakil

Bir hip-hop hayranı ve New York Jets futbol takımının destekçisi Alex çalkantılı hayatıyla da Batı medyasına malzeme oldu. "Modeller, NBA arkadaşları ve malikanesinde partiler, George Soros'un playboy oğlu" gibi başlıklarla haberlere konu oldu.

Soros'un kaos simsarlığı ABD'de de "iç savaş"ın da göstergesi. Son olarak Demokratlar ve Sorosların hedefi yapılan isim Tesla CEO'su ve Twitter'ın sahibi Elon Musk.

Süper model Chanel İman sevgilisi

Alex'in üvey abisi Jonathan

Geçtiğimiz günlerde attığı bir tweetle Soros için "Bana Magneto'yu hatırlatıyor. Medeniyetin dokusunu aşındırmak istiyor" diyen Musk, ABD'de Soros cephesince "antisemitist" diye hedef yapıldı.









"YAHUDİ GELENEĞE" AŞIRI UYGUN

George'un ikinci karısı Susan Weber ile evliliğinden olan iki oğlundan en büyüğü Alex, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nden tarih alanında doktora derecesi aldı. "Yahudi Dionysos: Heine, Nietzsche ve Edebiyatın Politikası" başlıklı tez konusu en çok babasını heyecanlandırdı.

Annesi Susan Weber

Alex'in 13 yaşında girdiğinde bir Yahudi geleneği olan reşit olma töreni, "bar mitzva"dan 1998 yılında babasıyla çektirdiği fotoğraf da, yeni varisin "yahudi geleneğe" aşırı uygun yetiştirildiğini gösterdi.

Babasından daha fazla "siyonist" mesajlar veren Alex, defalarca da İsrail'e gitti.

Babasının bile yapmadığı Yahudi bayramlarını özenle kutluyor. Hamptons'taki 20 bin metrekarelik malikanesinde verdiği milyon dolarlık partilerle de gününü gün eden Alex Soros için Batı medyasının bir kısmı "George Soros'un playboy oğlu" nitelemesi yapıyor.

SOROS'UN DARBE PLANLARI DEŞİFRE OLMUŞTU

25 milyar dolarlık "kaos mirasını" oğluna devreden George Soros'un Türkiye'de kurduğu şema ortaya çıkarılmıştı. FETÖ'nün gerçekleştirdiği Gezi kalkışması, 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada Soros'un Türkiye'de darbe planları deşifre edilmişti.

SOROS YÖNETTİĞİ KURULUŞUN TÜRKİYE ŞEMASI ÇIKARILDI: AÇIK TOPLUM VAKFI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dünyada kalkışma ve darbe girişimlerine destek verdiği bilinen spekülatör George Soros'un tarafından kurulan ve yönetilen "Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluşun Türkiye şemasını çıkarmıştı. Söz konusu kuruluşun başta Gezi kalkışması olmak üzere kaos eylemleriyle irtibatları ortaya çıkarılmıştı.



AÇIK TOPLUM VAKFI'NIN GENEL SEKRETERİ GÖKÇE TÜYLÜOĞLU, GEORGE SOROS'LA AMERİKA'DA BİREBİR GÖRÜŞMÜŞ

"Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluşun Türkiye şemasında, Gezi kalkışmasına finansal destek sağladığı ve organize ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı yer alıyor.

Şemada, Açık Toplum Vakfı'nın Genel Sekreteri Gökçe Tüylüoğlu'nun, George Soros'la Amerika'da birebir görüşmelerde bulunduğuna dikkat çekiliyor. Tüylüoğlu'nun, Gezi kalkışmasından sonra ABD'li milyarder George Soros'la evinde görüşerek kalkışmaya dair rapor verdiği ifade ediliyor.

İddianamede; Gökçe Tüylüoğlu'nun, Osman Kavala'yı 3 Eylül 2013'te aradığı ve kendisine George Soros'la 20 Ekim'de görüşeceğini söylediğine yönelik telefon görüşmesi yer alıyor. Gökçe Tüylüoğlu'nun, Osman Kavala'ya, "George Soros, ayın 20'si sabahı kahvaltıya çağırdı beni evine. Hani gitmeden önce sizinle bir durum değerlendirmesi yapmak istiyorum, hani İshak Bey'le de. Anladığım kadarıyla bir şey istiyorlar. Ne oluyor, ne bitiyor duymak istiyorlar" dediği iddianamede yer aldı.

HAKAN ALTINAY DA, SOROS'LA İRTİBATI VAR

Şemada; Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay'ın, George Soros'la bağlantısına dikkat çekildi. İddianamede; Hakan Altınay'ın, "Soros ile bağlantınız var mı? Ne sıklıkla görüşürsünüz?" sorusuna ise "Soros'u 6 yıldır görmüşlüğüm yok. Onun öncesinde ise Açık Toplum Vakfı vasıtasıyla çalışırken iki yılda bir yapılan toplantılara gelmesi nedeniyle görürdüm" dediği yer alıyor.

OSMAN KAVALA, GEZİ KALKIŞMASINI YÖNETEN TAKSİM PLATFORMU VE TAKSİM DAYANIŞMASI'NIN GİZLİ YÖNETİCİSİ VE FİNANSÖRÜ

Şemada, Osman Kavala'nın, Açık Toplum Vakfı üzerinden George Soros'la bağlantısı olduğu ifade ediliyor. Osman Kavala'nın, Gezi kalkışmasını yöneten Taksim Platformu ve Taksim Dayanışması'nın gizli yöneticisi ve finansörü olduğu bilgisine yer veriliyor.

ŞEMADA CEZAYİR RESTAURANT DA BULUNUYOR

Şemada; Osman Kavala'nın Cezayir Restaurant'ın işletmeci sorumlusu Uğur Sarıdağ ve Mehmet Fatih Arıman'la irtibatına dikkat çekiliyor. İddianamede; FETÖ'den tutuklanan Osman Kavala'nın, 8'i sivil, 2'si polis 10 kişinin öldüğü Gezi olaylarının Anadolu'ya yayılması için çalışmalar yaptığı, sahibi olduğu Cezayir Lokantası ile Garaj İstanbul'da toplantı planladıkları tespit edildiğine dikkat çekiliyor.

Osman Kavala, Cezayir Lokantası ile Garaj İstanbul'da, Gezi kalkışmasına katılan üst düzey yöneticilerle toplantı gerçekleştirdi.

GEZİ KALKIŞMASI DÖNEMİNDE 500'ER BİN DOLARLIK İKİ İŞLEM GERÇEKLEŞTİ!

MASAK, 2011-2017 arasında Kavala'nın Açık Toplum Vakfı'nın, Soros'un "Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluştan 25 işlem ile 13 milyon 526 bin 703 Amerikan doları aktarıldığı tespit edildi.

Gezi kalkışmasının başlamasından 12 gün önce (15 Mayıs 2013) ve zirvede olduğu dönemde (20 Haziran) yapılan 500'er bin dolarlık iki işlem ise dikkat çekiyor.



MASAK, Açık Toplum Vakfı'ndan 15 Ağustos 2011-25 Nisan 2017 arasında Osman Kavala'nın Gezi olaylarını Anadolu'ya yaymakla görevlendirdiği Anadolu Kültür A.Ş.'ye 74 işlemle 1 milyon 891 bin 465 TL'lik havale tespit edildi. Anadolu Kültür A.Ş.'nin de 2011-2016 arasında 4 işlemle 45 bin 689 TL Açık Toplum Vakfı'na havale gönderdiği saptandı. Açık Toplum Vakfı, 26 Kasım 2018 tarihinde faaliyetlerine son verilmesi ve hukuki varlığının tasfiyesi için mahkemeye başvurulacağını açıklamıştı.

GEORGE SOROS'UN OĞLU ALEXANDER SOROS'TAN SKANDAL OSMAN KAVALA ÇAĞRISI

Türkiye'nin yangın yerine çevirilmek istendiği Gezi kalkışması ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde oynadığı rollerle bilinen Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala için ABD öncülüğündeki 10 yabancı ülkeden 2021 yılının Ekim ayında 'Kavala serbest bırakılsın' şeklinde tehditvari bir açıklama yapılmıştı.

"DERHAL SERBEST BIRAKILSIN"

Açıklama, "Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yapılan skandal açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Osman Kavala'nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz."

Yargının kararını hiçe sayıp, 'casusluktan' tutuklu Kavala'nın 'derhal' serbest bırakılmasını isteyen diplomatların tavrı Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere en üst seviyeden tepkiyle karşılanmıştı.

SOROS'UN OĞLU DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

10 ülkenin yanı sıra ülkelere yaptığı operasyonlarla bilinen spekülatör George Soros'un oğlu Alexander Soros'un da Kavala için skandal bir çağrı yaptığı öğrenildi.

ALEXANDER SOROS: "KAVALA SERBEST BIRAKILSIN"

Büyükelçilerden cesaret alan George Soros'un oğlu Alexander Soros sosyal medya hesabından "Kavala Serbest bırakılsın" paylaşımını yapmıştı.

Kızıl Soros lakaplı Kavala'yı Türk hayırsever olarak nitelendiren Soros, "İnsan hakları aktivisti Osman Kavala, yaklaşık dört yıldır haksız yere hapsedildi." iddiasında bulunmuştu.



Alexander Soros, o dönem Kavala'nın Türkiye yöneticisi olduğu Açık Toplum Vakfı'nın Başkan Yardımcılığı görevini yapıyordu.

BAŞKAN ERDOĞAN: SOROS NE İSE KAVALA DA O

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Angola, Togo ve Nijerya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve çarpıcı mesajlar vermişti.

Erdoğan Kavala ve Soros ile ilgili şunları söyledi:

"Terörün beslendiği odaklar belli. Bunlar zaten terörün beslendiği odaklar. Selahattin Demirtaş da öyle. Daha devam eden davaları var. Kavala hakeza öyle. Fakat Kavala'nın özelliği daha farklı. Uluslararası camia içerisinde Soros ne ise, Kavala o. Bunlar para ile istedikleri yeri istedikleri gibi sallamaya çalışıyorlar. Şimdi Soros'un oğlu da giriyor. O da babası gibi. Bunların çok iyi takip edilmesi lazım. Bunlar mesela şu anda Balkanlara sızmanın, Balkanları sindirmenin gayreti içerisindeler.

Bunlara da tabi fırsat vermeyeceğiz, verilmemesi lazım. Kosova'da, Makedonya'da, Arnavutluk'ta, her yerde buna benzer şeyleri yaparlar. Dolayısıyla bizim bilincimizin altına bunu bir defa yerleştirmemiz lazım. Elhamdülillah, Türkiye olarak biz güçlüyüz ve bize sızamıyorlar. Terörist sayısında ciddi bir düşüş var. Bundan sonra da terörle mücadeleye aynı kararlılıkla devam edeceğiz."