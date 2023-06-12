Başkent Ankara'da yaşanan sağanağın ardından 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü

Ankara’da etkili olan sağanak nedeniyle Mamak’ta bulunan bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Başkentte yaşanan sağanak nedeniyle, Demirlibahçe Mahallesi İniş Sokak'taki 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Yan tarafta bulunan binanın bahçesine çöken istinat duvarı, bina sakinlerini korkuttu. Çökmenin ardından toprak kayması da yaşandı. İstinat duvarının çökme anını bina sakinleri anbean kaydetti. Bina sakinlerinden Tansel Kurşun olaya ilişkin, “Dün akşam yönetici arkadaşın söylediğine göre ekipler gelmişler, gerekli tespitleri yapmışlar. AFAD’dan gelenler olmuş. Her türlü çalışmayı yapmışlar ama şu anki aşama nedir bilmiyoruz” dedi.