Başsavcılık, Soros’un Türkiye şemasını çıkardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün gerçekleştirdiği Gezi kalkışması, 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

SOROS YÖNETTİĞİ KURULUŞUN TÜRKİYE ŞEMASI ÇIKARILDI

Başsavcılığın; dünyada kalkışma ve darbe girişimlerine destek verdiği bilinen spekülatör George Soros'un tarafından kurulan ve yönetilen "Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluşun Türkiye şemasının çıkardığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında; söz konusu kuruluşun başta Gezi kalkışması olmak üzere kaos eylemleriyle irtibatları çıkarılıyor.

AÇIK TOPLUM VAKFI'NIN GENEL SEKRETERİ GÖKÇE TÜYLÜOĞLU, GEORGE SOROS'LA AMERİKA'DA BİREBİR GÖRÜŞMÜŞ

"Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluşun Türkiye şemasında, Gezi kalkışmasına finansal destek sağladığı ve organize ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı yer alıyor.

Şemada; Açık Toplum Vakfı'nın Genel Sekreteri Gökçe Tüylüoğlu'nun, George Soros'la Amerika'da birebir görüşmelerde bulunduğuna dikkat çekiliyor. Tüylüoğlu'nun, Gezi kalkışmasından sonra ABD'li milyarder George Soros'la evinde görüşerek kalkışmaya dair rapor verdiği ifade ediliyor.

İddianamede; Gökçe Tüylüoğlu'nun, Osman Kavala'yı 3 Eylül 2013'te aradığı ve kendisine George Soros'la 20 Ekim'de görüşeceğini söylediğine yönelik telefon görüşmesi yer alıyor. Gökçe Tüylüoğlu'nun, Osman Kavala'ya, "George Soros, ayın 20'si sabahı kahvaltıya çağırdı beni evine. Hani gitmeden önce sizinle bir durum değerlendirmesi yapmak istiyorum, hani İshak Bey'le de. Anladığım kadarıyla bir şey istiyorlar. Ne oluyor, ne bitiyor duymak istiyorlar" dediği iddianamede yer aldı.

HAKAN ALTINAY DA, SOROS'LA İRTİBATI VAR

Şemada; Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay'ın, George Soros'la bağlantısına dikkat çekildi. İddianamede; Hakan Altınay'ın, "Soros ile bağlantınız var mı? Ne sıklıkla görüşürsünüz?" sorusuna ise "Soros'u 6 yıldır görmüşlüğüm yok. Onun öncesinde ise Açık Toplum Vakfı vasıtasıyla çalışırken iki yılda bir yapılan toplantılara gelmesi nedeniyle görürdüm" dediği yer alıyor.

OSMAN KAVALA, GEZİ KALKIŞMASINI YÖNETEN TAKSİM PLATFORMU VE TAKSİM DAYANIŞMASI'NIN GİZLİ YÖNETİCİSİ VE FİNANSÖRÜ

Şemada; Osman Kavala'nın, Açık Toplum Vakfı üzerinden George Soros'la bağlantısı olduğu ifade ediliyor. Şemada; Osman Kavala'nın, Gezi kalkışmasını yöneten Taksim Platformu ve Taksim Dayanışması'nın gizli yöneticisi ve finansörü olduğu bilgisine yer veriliyor.

ŞEMADA CEZAYİR RESTAURANT DA BULUNUYOR

Şemada; Osman Kavala'nın Cezayir Restaurant'ın işletmeci sorumlusu Uğur Sarıdağ ve Mehmet Fatih Arıman'la irtibatına dikkat çekiliyor. İddianamede; FETÖ'den tutuklanan Osman Kavala'nın, 8'i sivil, 2'si polis 10 kişinin öldüğü Gezi olaylarının Anadolu'ya yayılması için çalışmalar yaptığı, sahibi olduğu Cezayir Lokantası ile Garaj İstanbul'da toplantı planladıkları tespit edildiğine dikkat çekiliyor.

Osman Kavala; Cezayir Lokantası ile Garaj İstanbul'da, Gezi kalkışmasına katılan üst düzey yöneticilerle toplantı gerçekleştirdi.

GEZİ KALKIŞMASI DÖNEMİNDE 500'ER BİN DOLARLIK İKİ İŞLEM GERÇEKLEŞTİ!

MASAK, 2011-2017 arasında Kavala'nın Açık Toplum Vakfı'nın, Soros'un "Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluştan 25 işlem ile 13 milyon 526 bin 703 Amerikan doları aktarıldığı tespit edildi.

Gezi kalkışmasının başlamasından 12 gün önce (15 Mayıs 2013) ve zirvede olduğu dönemde (20 Haziran) yapılan 500'er bin dolarlık iki işlem ise dikkat çekiyor.

MASAK, Açık Toplum Vakfı'ndan 15 Ağustos 2011-25 Nisan 2017 arasında Osman Kavala'nın Gezi olaylarını Anadolu'ya yaymakla görevlendirdiği Anadolu Kültür A.Ş.'ye 74 işlemle 1 milyon 891 bin 465 TL'lik havale tespit edildi. Anadolu Kültür A.Ş.'nin de 2011-2016 arasında 4 işlemle 45 bin 689 TL Açık Toplum Vakfı'na havale gönderdiği saptandı.

Açık Toplum Vakfı, 26 Kasım 2018 tarihinde faaliyetlerine son verilmesi ve hukuki varlığının tasfiyesi için mahkemeye başvurulacağını açıklamıştı.

Kenan Kıran/Sabah