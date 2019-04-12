İstanbul Beyoğlu'ndaki Gezi olaylarının ana finansörlerinden Osman Kavala'nın, PKK'ya insan kaynağı sağlayan ve yönetimi tamamen örgütün elindeki Mahmur Kampı'na yardım ettiği belge bulundu. 'Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs' ve 'Gezi olaylarını finanse etmek' suçlarından yargılanan Kavala'nın, yardımı terör örgütünden kaçarak teslim olan PKK'lının ifadeleri ortaya koydu.

KAVALA'DAN JENERATÖR İSTEDİK

Star'ın haberine göre, Terörist Z.İ, kampların ihtiyaçlarının Türkiye'deki bazı işadamları tarafından da karşılandığını belirterek ''Bu iş adamlarından birisi de Osman Kavala'ydı. Kavala'ya ihtiyaçları bildiren evrak, kurye tarafından adresine elden götürülürdü. Kampın jeneratör ihtiyacı için de kurye ile talepte bulunuldu ancak o tarihte tutuklu olduğu için teslimat yapamadı" diye konuştu. Mahmur Mülteci Kampı imzalı yazıda "Sayın Osman Kavala; Kamp için 1000 KWA Dizel Otomatik Kabineli jeneratör ihtiyacı bulunmaktadır. Sunacağınız destek için şimdiden teşekkürler'' dedi.

ERDOĞAN UYARMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Mahmur'a dikkati çekmişti. Erdoğan ''Mahmur çok önemli. BM'nin Mahmur meselesini de halletmesi lazım. Mahmur bir kuluçka yuvasıdır. Ban Ki Moon ile bunları çok konuştum. Bu meseleyi çözmezseniz vururuz. Kandil nereden besleniyor sanıyorsunuz? Mahmur'dan'' açıklamasını yapmıştı.

MÜLTECİ KAMPI OLARAK GÖRÜNÜYOR

Söz konusu kamp, resmiyette Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci kampı görünümünde. Irak'ın Musul kentinde bulunan kamp, Erbil'e yaklaşık 100 kilometrede bulunuyor. BM tarafından 1998 yılında oluşturulan kamp, 1994 yılında Türkiye'nin Irak sınır köylerinde yaşayanların güvenlik gerekçesiyle tahliyesinden sonra buraya sığınanlardan oluşuyor. Kampta yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Sözde bir mülteci kampı olan Mahmur, fiiliyatta terör örgütü PKK'nın lojistik üslerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.