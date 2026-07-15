Kızılay Meydanı'nda şüpheli paket alarmı: Fünyeyle patlatılan çanta boş çıktı

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 23:34 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026 23:35

Polis Ekipleri Harekete Geçti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda şüpheli bir paketin fark edilmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanları sevk edildi.

Geniş Güvenlik Önlemleri Alındı

Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı ve güvenlik şeridi çekti. Güvenlik tedbirlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı.

Çantanın İçi Boş Çıktı

Büyük bir titizlikle gerçekleştirilen kontrollü patlatmanın ardından incelenen çantanın içinin boş olduğu öğrenildi. Paketin boş çıkmasıyla çevredekiler rahat bir nefes alırken, önlemlerin ardından meydandaki yaya ve araç trafiği normale döndü.