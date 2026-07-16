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Sakarya'da hafif ticari araç ve iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da hafif ticari araç ve iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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Sakarya'da hafif ticari araç ile iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kavşakta Çarpıştılar

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi. Milli Egemenlik Caddesi ile Yeni Bosna Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, B.K. idaresindeki hafif ticari araç ile iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan sürücüler yola savruldu.

Fırlayan Korkuluklar Yayalara İsabet Etti

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak durabildi. Bu sırada yerinden fırlayan demir parçaları, kaldırımda bulunan M.A.K. (18) ve N.A. (44) isimli yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yayalarla birlikte motosiklet sürücüleri S.E.G. (19) ve Onur Eker (24) yaralandı.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen yaralılardan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Onur Eker, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü B.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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