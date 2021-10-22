George Soros'un oğlu Alexander Soros'tan skandal Osman Kavala çağrısı: Serbest bırakılsın

Türkiye'nin yangın yerine çevirilmek istendiği Gezi kalkışması ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde oynadığı rollerle bilinen Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala için ABD öncülüğündeki 10 yabancı ülkeden 'Kavala serbest bırakılsın' şeklinde tehditvari bir açıklama yapıldı.
"DERHAL SERBEST BIRAKILSIN"
Açıklama, "Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.
Yapılan skandal açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Osman Kavala'nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz."
Yargının kararını hiçe sayıp, 'casusluktan' tutuklu Kavala'nın 'derhal' serbest bırakılmasını isteyen diplomatların tavrı Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere en üst seviyeden tepkiyle karşılandı.
SOROS'UN OĞLU DA AÇIKLAMA YAPTI
10 ülkenin yanı sıra ülkelere yaptığı operasyonlarla bilinen spekülatör George Soros'un oğlu Alexander Soros'un da Kavala için skandal bir çağrı yaptığı öğrenildi.