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Malatya'da kaza yapan sürücü: Tedavi için alındığı ambulanstan kaçtı!

Malatya'da kaza yapan sürücü: Tedavi için alındığı ambulanstan kaçtı!

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Malatya-Ankara karayolunda meydana gelen kazada yaralanan sürücü, ilk müdahale için alındığı ambulans hareket etmeden hemen önce aşağı inerek kayıplara karıştı.

Kontrolden Çıkarak Direğe Çarptı

Saat 22.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu İstasyon Kavşağı mevkiinde yaşanan kazada, kent merkezi istikametine seyir halinde olan bir otomobil, kavşakta dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak trambüs direğine çarptı.

Ambulanstan İnip Kaçtı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralandığı değerlendirilen otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin yapılması amacıyla ambulansa alındı. Ancak sürücü, ambulans henüz hareket etmeden kapıyı açarak araçtan indi ve koşarak olay yerinden kaçtı.

Polis Sürücünün Peşinde

Yaşanan şaşkınlığın ardından polis ekipleri kaza yerinde detaylı bir inceleme yaptı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazanın ardından ambulanstan kaçan ve kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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