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Gaziantep'te kaçak sigara ve tütün operasyonu! 2 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te kaçak sigara ve tütün operasyonu! 2 şüpheli gözaltına alındı
17.11.2022 10:08 - Son Güncelleme: 17.11.2022 10:08

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Gaziantep'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 2 depo ve 1 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda; 882 kilo nargile tütünü, 750 paket gümrük kaçağı sigara, 720 nargile esansı, 149 kilo nargile aroması, 1 paketleme makinesi ele geçirildi. Kaçak sigara ve tütüne el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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