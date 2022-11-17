Gaziantep'te kaçak sigara ve tütün operasyonu! 2 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 2 depo ve 1 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda; 882 kilo nargile tütünü, 750 paket gümrük kaçağı sigara, 720 nargile esansı, 149 kilo nargile aroması, 1 paketleme makinesi ele geçirildi. Kaçak sigara ve tütüne el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.