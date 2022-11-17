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İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan'dan İstiklal bombacısını aklama girişimi!

İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan'dan İstiklal bombacısını aklama girişimi!
17.11.2022 01:17 - Son Güncelleme: 17.11.2022 01:33

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İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırı sonrası nifak çıkarıp arayış içerisinde olanlar kervanına İYİ Parti de eklendi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, 6 vatandaşımızı hayattan koparan PKK/YPG'li Albashır'i aklamaya çalıştı. Teröriste 'terörist' denmesi için delillerin olup olmadığını bilmediğini söyleyen Erozan, "O kadın elindeki paketin içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir" ifadelerini kullandı. Toplum vicdanını yaralayan bu açıklama sonrası İYİ Parti ve Ahmet Kamil Erozan'a sert tepki gösterildi.

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