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Fondaş Fatih Portakal CHP'yi fena bombaladı: Başarısızsınız be arkadaş! Umutsuz vakasınız

Fondaş Fatih Portakal CHP'yi fena bombaladı: Başarısızsınız be arkadaş! Umutsuz vakasınız
07.06.2023 00:32 - Son Güncelleme: 07.06.2023 00:35

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Seçim hezimetinden sonra koltuğa yapışan Kemal Kılıçdaroğlve Ekrem İmamoğlu arasındaki kaos tam gaz devam ediyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ikili arasındaki yaşanan kaos üzerine ise İmamoğlu'na gönderme yaparak "CHP çadır partisi değildir" ifadelerini kullanmıştı.Tüm bu yaşananların ardından CHP yandaşı Fatih Portakal isyan bayrağını açtı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Faik Öztrak'a zehir zemberek sözler söyleyen Portakal, "Ya başarısızsınız be arkadaş. Hala umut olmaya çalışıyorsunuz. Umutsuz vakasınız, sözünün bile heyecanı yok" ifadelerini kullandı.

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