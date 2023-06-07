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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video
07.06.2023 10:40

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İstanbul'da DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelileri mercek altına aldı. Terör örgütleri adına faaliyet gösteren, çatışma bölgelerinde bulunan örgütü üyeleriyle iletişimde oldukları belirlenen şahısları yakın takibe alan İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye bastı. Emniyet güçleri, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen şüphelilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, DEAŞ'la temasta bulunan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda yapılan aramalarda örgütsel içerikli doküman ve bilgisayar, cep telefonu ile hafıza kartı gibi çeşitli dijital malzemeye de el konuldu. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere TEM Şubeye götürüldü.

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