Haberler Güncel Videoları SON DAKİKA I FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı!

SON DAKİKA I FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı!

SON DAKİKA I FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı!
20.07.2023 21:24 - Son Güncelleme: 20.07.2023 21:30

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:33
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan,...
Güncel 01:41
Başkan Erdoğan KKTC'ye ilk...
Güncel 01:31
2023 YKS sonuçları bugün...
Güncel 00:46
Kim bu katılımcı?...
Güncel 02:02
Başkan Erdoğan ve BAE Devlet...
Güncel 02:01
CHP'li Barış Yarkadaş...
Güncel 01:08
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan’a...
Güncel 00:17
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan,...
Güncel 18:35
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar...
Güncel 01:15
Faik Öztrak’tan, Ekrem...
Güncel 01:16
CHP köstebek arıyor
Güncel 01:35
Ekrem İmamoğlu’ndan ‘kaset’...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında İstanbul Bölge İmamı olarak faaliyette bulunan (M.G) adlı şahıs Ataşehir ilçemizdeki adresine düzenlenen operasyonla yakalanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Güncel Videoları

İşte o açıklama;

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlü ekiplerimizce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında İstanbul Bölge İmamı olarak faaliyette bulunan (M.G) adlı şahıs Ataşehir ilçemizdeki adresine düzenlenen operasyonla yakalanmıştır.

Şahsın; 6 yıldır firari durumda olduğu, yakalanmamak için farklı şahıslar adına kayıtlı ikametlerde saklandığı, hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2018/492 sayılı kararına istinaden silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunduğu ve örgüt içerisinde Orhan (K) ismini kullandığı tespit edilmiştir.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne müzahir Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunduğu belirlenen (M.G) isimli şahsın, KHK ile kapatılan FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne müzahir eğitim kurumlarında çalıştığı,

2010 yılında ülkemiz genelinde yapılan KPSS sorularının çalınması ve yaşanan usulsüzlükler ile ilgili yürütülen soruşturmaların şüphelileri arasında olduğu,

FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün sözde Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz ve firari sözde Türk Silahlı Kuvvetleri İmamı Namık (K) Adil Öksüz ile örgüt içi gizli haberleşme yöntemi olan operasyonel hat kullanmak suretiyle 7 farklı hat üzerinden çok sayıda irtibatının bulunduğu belirlenmiştir.

Adli işlemleri tamamlanan (M.G) sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.

SON DAKİKA