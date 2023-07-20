YKS'de sonuçlar açıklandı sıra tercihte! Üniversite tercihi nasıl yapılmalı?

Üniversite sınav sonuçları için 3,5 milyondan fazla öğrencinin heyecanlı bekleyişi son buldu. YKS sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci de başladı. Tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki öğrenciler nelere dikkat etmeli? Tercih yaparken hangi kriterler göz önünde bulundurulmalı? Adaylar doğru tercih için hangi verileri baz almalı? Eğitim danışmanı Muhammet Tosun A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu.