İngiltere göçmenleri tutmak için gemi hapishanesi inşa etti!

İngiliz hükümeti, sığınmacıları mavnalara ek olarak askeri üslerde barındırma planlarını geçtiğimiz aylarda duyurdu. Rishi Sunak tarafından bizzat açıklanan gelişmede yüzlerce sığınmacıyı tartışmalı şekilde barındıracak Bibby Stockholm adındaki mavna Portland'ın güney sahil limanına ulaştı. Liverpool merkezli Bibby Marine şirketi tarafından işletilen gemi, daha önce Hollanda tarafından 2000'lerin başında yaklaşık 500 sığınmacıyı barındırmak için kullanıldı.

Bibby Stockholm, Pazartesi günü Cornwall'daki Falmouth Limanı'ndan ayrıldı ve İngiltere'nin güney kıyısı boyunca ilerledi. Gemiye, 500'e kadar bekar yetişkin erkek sığınmacı yerleştirilmesi bekleniyor.