Erdoğan’dan Antalya Teşkilatına bayram sürprizi: 65 milyar dolarlık turizm mucizesi!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayramın ilk gününde Antalya’da esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek Türkiye’nin 65 milyar dolarlık turizm gücünü vurguladı. Antalya’nın 17 milyon turistle rekor kırdığı bu dönemde Bakan Ersoy, Türkiye'yi dünyada ilk 4'e, sektörde ise zirve mücadelesi veren bir konuma taşıdıklarını belirtti. Ziyaret sırasında telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Antalya teşkilatının bayramını kutlayarak birlik mesajı verdi.