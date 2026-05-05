Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: 49 yasa dışı bahis sitesinin "Damarları" kesildi
Operasyonun derinliğinde, suç örgütlerinin finansal hareketlerini gizlemek için kullandığı karmaşık kripto transferleri ve paravan şirket ağları yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, siber dünyada suçun takipsiz kalmayacağını vurgulayarak, teknik altyapıların sunucu seviyesinde devre dışı bırakıldığını bildirdi. Operasyonun mali ayağında ise suç gelirleriyle finanse edildiği saptanan şirketlere TMSF kayyum olarak atanarak, örgütün ekonomik gücü tamamen kırıldı.