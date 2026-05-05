Artvin’de çığ altındaki çobana ulaşıldı

Aylar Süren Bekleyiş Acıyla Bitti

Ardanuç ilçesi Zekeriyaköy Aksu Yaylası mevkiinde, 31 Aralık 2025 tarihinde sürülerini indirmeye çalışan çobanların üzerine çığ düşmüştü. 6 çobandan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Suat Temel ve Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine olaydan kısa süre sonra ulaşılmıştı. Ancak kayıp olan Bülent Gezer için yürütülen çalışmalar, bölgedeki aşırı çığ riski ve dondurucu soğuklar nedeniyle 3 Ocak 2026'da geçici olarak durdurulmuştu.

Valilik: 2 Mayıs'ta Yeniden Başlatıldı

Artvin Valiliği koordinesinde AFAD ekipleri tarafından sürekli takip edilen bölgede, tehlikenin ortadan kalkmasıyla birlikte 2 Mayıs 2026 tarihinde operasyon için yeniden düğmeye basıldı. AFAD, JAK ve gönüllü ekiplerin katılımıyla yürütülen titiz çalışmaların 4. gününde, bugün sabah saatlerinde Bülent Gezer'in cansız bedeni karlar altından çıkarıldı.

6 Çoban ve 1200 Hayvan Çığ Altında Kalmıştı

Olayın yaşandığı gün yaklaşık 1200 küçükbaş hayvan da çığ altında kalarak telef olmuştu. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında görev alan tüm ekiplere teşekkür eden Valilik açıklamasında, "Kayıp vatandaşımız Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Gezer'in naaşı, otopsi ve defin işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.