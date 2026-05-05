Tarsus'ta 4 öğrenci salamdan zehirlendi

Okulda Panik Anları

Olay, Gaziler Mahallesi'nde bulunan Ahmet Zeki Şanlı İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. 8. sınıfta eğitim gören 13 ile 15 yaşları arasındaki 4 kız öğrenci, okul dışındaki bir marketten aldıkları salamı yedikten kısa süre sonra mide bulantısı ve halsizlik şikayetiyle öğretmenlerine başvurdu. Öğrencilerin durumunun kötüleşmesi üzerine okul idaresi hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Tarihi Geçmiş Ürün Dehşeti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenme şüphesiyle 4 öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise skandal bir gerçek ortaya çıktı. Öğrencilerin yediği salam paketinin üzerindeki son kullanma tarihinin 14 Nisan 2026 olduğu görüldü. Tarihi yaklaşık 20 gün geçen ürünün raflarda satılmaya devam etmesi tepkilere neden oldu.

Öğrencilerin Durumu İyi

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ekipleri, tarihi geçmiş ürünü satan marketle ilgili yasal işlem ve denetim süreci başlattı. Aileler, çocukların dışarıdan yiyecek alırken daha dikkatli olması ve denetimlerin sıklaştırılması konusunda uyarıldı.