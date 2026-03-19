AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hiç kimsenin ülkemize füze atmasına göz yumamayız"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Adana İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programında Türkiye'nin dış politikasına ilişkin son derece net bir mesaj verdi. İran halkının yanında olduklarını vurgulayan Çelik, aynı zamanda Türkiye'ye yönelik olası füze saldırılarına asla göz yumulmayacağını açıkladı.

"İran halkının yanındayız ama ülkemize füze atılmasına göz yumamayız"

Çelik, ABD-İsrail saldırıları karşısında İran halkının yanında olduklarını net biçimde ifade ederken Türkiye'ye yönelik tehditlere de kapı aralamadı. "Biz tabii ki İran halkının uğradığı saldırı karşısında, onların uğradığı haksızlık karşısında yanındayız. Ama hiç kimsenin de bizim ülkemize füze atmasına, bizim ülkemizi hedef almasına göz yumamayız" dedi.

"Herkes sağduyulu davranmalı, saldırıları durdurmanın yolu bulunmalı"

Bölgedeki tırmanmaya dikkat çeken Çelik, tüm tarafları sağduyu çağrısına davet etti. "Herkes sağduyulu davranmalıdır. Esas bu saldırganlara karşı çıkmanın, bu saldırıları durdurmanın yolu bulunmalıdır" diyerek Türkiye'nin barışçıl tutumunu bir kez daha ortaya koydu.

"Türkiye'nin milli güvenliği pazarlık konusu değildir"

Çelik, dış baskılara karşı da son derece sert bir tutum sergiledi. "Kimsenin toprağında gözümüz olmadığı gibi, toprağımıza göz dikene de hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz. Türkiye'nin milli güvenliği hiç kimsenin pazarlık konusu değildir. Türkiye'nin milli güvenliğinde bir erteleme, bir tenzilat söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

