Trump’tan İran mesajı: "Ateşkes istemiyorum tam anlamıyla yok ediyoruz!"
Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Donald Trump, İsrail ile ortaklaşa düzenlenen İran operasyonlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karşı tarafın "kelimenin tam anlamıyla yok edildiğini" savunan Trump, mevcut tabloda bir ateşkes istemediğini açıkça dile getirdi. Bölgedeki askeri hareketliliğin devam edeceği sinyalini veren Trump’ın bu sözleri, Orta Doğu’da tansiyonu geri dönülemez bir noktaya taşıdı.