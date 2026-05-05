"Telefonları kır at!" Uşak Belediyesi soruşturmasında skandal talimat! Muhasebeci her şeyi tek tek anlattı

Operasyon Sürerken "Kır At" Talimatı

Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet, zimmet ve suç örgütü kurma soruşturmasında dosya derinleşiyor. İddiaya göre, Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın avukat kızı Özgegül Yalım, operasyonun başladığı saatlerde belediye ile bağlantılı olduğu öne sürülen muhasebeciye ulaştı. Yapılan teknik incelemeler ve iddialara göre Yalım, polisin inceleme yapmasını engellemek amacıyla muhasebeciye dijital materyallerin yok edilmesi yönünde baskı yaptı.

"Telefonları Kır At, Ortadan Kaldır"

Soruşturma dosyasına giren iddialarda, Özgegül Yalım'ın muhasebeciyle yaptığı görüşmede panik halinde, "Hemen telefonları kır at, her şeyi temizle, ortadan kaldır" şeklinde ifadeler kullandığı belirtiliyor. Bu görüşmenin, polisin baskın yapmasından hemen önce gerçekleştiği ve delillerin gizlenmesine yönelik açık bir girişim olduğu savunuluyor.

Yolsuzluk Dosyasında Yeni Perde

Daha önce tutuklanan Yeşildağ'ın, "deneyimsiz olmama rağmen Özkan Yalım tarafından işe alındım" savunmasının ardından ortaya çıkan bu yeni gelişme, soruşturmayı başkanın aile fertlerine kadar genişletti. Savcılığın, delil karartmaya yönelik bu talimat iddiaları üzerine Özgegül Yalım'ın ifadesine başvurması ve dosyadaki dijital verileri geriye dönük incelemesi bekleniyor.