CANLI YAYIN
Geri
"Telefonları kır at!" Uşak Belediyesi soruşturmasında skandal talimat! Muhasebeci her şeyi tek tek anlattı

"Telefonları kır at!" Uşak Belediyesi soruşturmasında skandal talimat! Muhasebeci her şeyi tek tek anlattı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın avukat kızı Özgegül Yalım’ın, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sürerken muhasebeciye "delil karartma" talimatı verdiği iddia edilen görüşmeler ortaya çıktı. Yalım’ın muhasebeciye "Telefonları kır at" dediği öne sürülen o anlar soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Operasyon Sürerken "Kır At" Talimatı

Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet, zimmet ve suç örgütü kurma soruşturmasında dosya derinleşiyor. İddiaya göre, Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın avukat kızı Özgegül Yalım, operasyonun başladığı saatlerde belediye ile bağlantılı olduğu öne sürülen muhasebeciye ulaştı. Yapılan teknik incelemeler ve iddialara göre Yalım, polisin inceleme yapmasını engellemek amacıyla muhasebeciye dijital materyallerin yok edilmesi yönünde baskı yaptı.

"Telefonları Kır At, Ortadan Kaldır"

Soruşturma dosyasına giren iddialarda, Özgegül Yalım'ın muhasebeciyle yaptığı görüşmede panik halinde, "Hemen telefonları kır at, her şeyi temizle, ortadan kaldır" şeklinde ifadeler kullandığı belirtiliyor. Bu görüşmenin, polisin baskın yapmasından hemen önce gerçekleştiği ve delillerin gizlenmesine yönelik açık bir girişim olduğu savunuluyor.

Yolsuzluk Dosyasında Yeni Perde

Daha önce tutuklanan Yeşildağ'ın, "deneyimsiz olmama rağmen Özkan Yalım tarafından işe alındım" savunmasının ardından ortaya çıkan bu yeni gelişme, soruşturmayı başkanın aile fertlerine kadar genişletti. Savcılığın, delil karartmaya yönelik bu talimat iddiaları üzerine Özgegül Yalım'ın ifadesine başvurması ve dosyadaki dijital verileri geriye dönük incelemesi bekleniyor.

Bunlar da Var

Hatay’da feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti o anlar kamerada!
Hatay’da feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti o anlar kamerada!
Kilis'te feci kaza: Otomobil tıra arkadan ok gibi saplandı!
Kilis'te feci kaza: Otomobil tıra arkadan ok gibi saplandı!
Washington’da sıcak saatler: Beyaz Saray yakınında silah sesleri!
Washington’da sıcak saatler: Beyaz Saray yakınında silah sesleri!
İzmit'te otoyolda korkunç kaza: 1 ölü
İzmit'te otoyolda korkunç kaza: 1 ölü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle