Kocaeli'de market çalışanı kedinin yüzüne yağ çözücü sıktı!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir market çalışanının sokak kedisine yaptığı eziyet, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından büyük bir öfkeye neden oldu. Şefkatli sözlerle yanına çağırdığı hayvana yağ çözücü sprey sıkan kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tuzağa Düşürüp Kimyasal Sıktı

Olay, Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir zincir marketin önünde meydana geldi. Market çalışanı kadın, kapı önünde bekleyen sokak kedisine "Gel annem gel" diyerek seslendi. Hayvanın kendisine yaklaşmasını fırsat bilen kadın, elindeki yağ çözücü spreyi doğrudan kedinin yüzüne ve gözlerine sıktı.

Kaçtığı Yerde de Rahat Bırakmadı

Kimyasal maddenin etkisiyle panikleyen kedi, korunmak amacıyla yakındaki bir aracın altına sığındı. Ancak saldırgan kadın, aracın yanına giderek saklanan hayvana sprey sıkmaya devam etti. Can havliyle bölgeden uzaklaşan kedinin akıbeti henüz bilinmezken, yaşananlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Sanal Medya Ayağa Kalktı, Polis Müdahale Etti

Görüntüleri kaydeden vatandaşın "Yazık hayvana" diyerek tepki gösterdiği o anlar, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Gelen yoğun tepkiler üzerine çalışma başlatan Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını bugün yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.