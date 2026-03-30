Beşiktaş'ta banka soygunu girişimi kamerada

Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde silahlı bir şahıs banka şubesini soymaya çalıştı. Girişimi başarısız olan şüphelinin banka önündeki o anları anbean kameralara yansıdı. Kaçış anı ve sıcak görüntüler haberimizde.

Beşiktaş Nispetiye'de Hareketli Dakikalar: Banka Soygunu Girişimi Kamerada

İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde bugün sabah saatlerinde silahlı bir soygun girişimi yaşandı. Elinde silahla banka şubesine giren kimliği belirsiz şahıs, amacına ulaşamayınca paniğe kapılarak kaçtı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, şüphelinin banka önündeki o anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İşte Silahlı Soyguncunun Banka Önündeki Görüntüleri

Haberin video içeriğinde de izleyebileceğiniz üzere; şüpheli şahıs elindeki silahla banka girişinde görülüyor. Soygun girişimi başarısızlıkla sonuçlanan hırsızın, bankadan hızla uzaklaştığı ve izini kaybettirmeye çalıştığı anlar çevredeki güvenlik sistemlerine anbean yansıdı. Ekipler, bu görüntüleri baz alarak şahsın eşkali üzerinden geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Olay Yerinde Geniş Güvenlik Önlemleri: Şeritle Kapatıldı

İhbarın hemen ardından banka şubesi önüne gelen emniyet güçleri, alanı emniyet şeridiyle çevirerek içeriye giriş-çıkışları durdurdu. Olay yeri inceleme ekipleri banka içerisinde ve giriş kapısında parmak izi çalışması yürütürken, bölgedeki tüm MOBESE kameraları mercek altına alındı.

Kaçan Şüpheli Yakalandı

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, silahlı şüpheliyi yakalamak için Nispetiye Caddesi ve bağlantı yollarını abluka altına aldı. Özel harekat polislerinin operasyonuyla kısa sürede yakalanan şüpheli sağlık ekiplerine teslim edildi.

