Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na meydan okudu! "Ben yılmam, yıldırırım"

CHP'deki koltuk savaşı kızıştı. 'Değişim' çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu ile 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu köprüleri attı. Kılıçdaroğlu önceliğinin İstanbul olduğunu belirtip "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz. Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" sözleriyle İmamoğlu'nu bombaladı. Gelişme üzerine CHP'li İBB Başkanı'ndan flaş bir çıkış geldi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na 'toplumda bir karşılığın kalmadı, koltuğu bırak' mesajı verdi. "Siyasetten yılıp keşke hiç bu işlere girmeyseydim dediğiniz bir an oldu mu?" sorusunu da yanıtlayan İmamoğlu, "Yılmadım, genellikle yıldırdım. Allah izin verirse de millet lehine yıldırmaya devam edeceğim" diyerek Kılıçdaroğlu'na açık açık meydan okudu.