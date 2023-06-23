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Ekrem İmamoğlu İstanbulluları canından bezdirdi! Vatandaşlar CHP'li İBB'ye isyan etti

Ekrem İmamoğlu İstanbulluları canından bezdirdi! Vatandaşlar CHP'li İBB'ye isyan etti
23.06.2023 21:54 - Son Güncelleme: 23.06.2023 21:55

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İstanbul'da son dört senedir bir klasik haline gelen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşları adeta canından bezdirdi. İstanbul'un en çok kullanılan metro hatlarından biri olan M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosu arıza yaptı. Tıklım tıklım dolu olan ve hareket etmeyen metrodan görüntü paylaşan bir yolcu ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu adeta yerden yere vurdu. O anları görüntüleyen vatandaş, "İstanbul'u değil daha metroyu yönetemiyorsun sen. Allah'tan korkar insan, şu milletin çektiğine bak ya." diyerek tepki gösterdi.

Güncel Videoları

"M1A YENİKAPI - ATATÜRK HAVALİMANI METROSU ARIZALANDI"
İstanbul'un en çok kullanılan metro hatlarından biri olan M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosu arıza yaptı.

"İMAMOĞLU'NU YERDEN YERE VURDU"

Tıklım tıklım dolu olan ve hareket etmeyen metrodan görüntü paylaşan bir yolcu ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu adeta yerden yere vurdu.

"İSTANBUL'U DEĞİL DAHA METROYU YÖNETEMİYORSUN SEN"

O anları görüntüleyen bir vatandaş, "İstanbul'u değil daha metroyu yönetemiyorsun sen. Allah'tan korkar insan, şu milletin çektiğine bak ya. Neyse 6-7 ay sonra görüşeceğiz, bu nedir ya? Her şey çok güzel olacakmış! Çok güzel oluyor. Her gün arıza mı olur?" ifadeleri ile Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

"GELEN ANLIK BİR ARIZA NEDENİYLE ARAÇ SERVİS DIŞINA ALINMIŞ"

İstanbul'un en çok kullanılan metro hatlarından biri olan M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosu arıza yaptı. Uzun süre seferler aksarken, konuya ilişkin CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Vatandaşların isyanına Twitter'dan verilen yanıtta, "Bir aracımızda meydana gelen anlık bir arıza nedeniyle araç servis dışına alınmış ve sefer düzenlemesi yapılmıştır." denildi.

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