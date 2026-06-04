Milyonlarca emekli dikkat! Temmuz zam tablosu şekillendi
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin Temmuz ayında alacağı zam oranını doğrudan belirleyecek olan Mayıs ayı enflasyon verileri yarın TÜİK tarafından açıklanacakken; süreci yakından takip eden Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, ilk 4 ayda kesinleşen %18,72'lik oranın üzerine eklenecek Mayıs ve Haziran tahminleriyle kök maaş zammının %25 bandına yaklaşacağını belirterek, kulislerde konuşulan refah payı ve taban maaş formüllerini canlı yayında tek tek deşifre etti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel