Diyarbakır’da suç gelirlerine kilit: 18 şüpheli yakalandı otel ve arsalara el konuldu!
Diyarbakır’da uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin piyasa değeri yaklaşık 15 milyar TL olan otel, arsa, tarla, daire, iş yeri, araç ve banka hesaplarına el konuldu.
Uyuşturucu Parasıyla Servet Yapmışlar: 15 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Konuldu!
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik asrın operasyonlarından birine imza attı. Yaklaşık 8 ay süren titiz teknik ve fiziki takibin ardından, zehir ticaretinden kazandıkları paraları piyasada aklamaya çalışan 18 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
5 Ayrı Soruşturma Dosyası Açıldı
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "2313 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarını işleyen şebeke üyeleri hakkında, bu kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 5 ayrı soruşturma dosyası açıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında yasal işlemler sürerken, baskın yapılan adreslerde yüklü miktarda uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği bildirildi.