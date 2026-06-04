Diyarbakır’da suç gelirlerine kilit: 18 şüpheli yakalandı otel ve arsalara el konuldu!

Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 09:47

Uyuşturucu Parasıyla Servet Yapmışlar: 15 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Konuldu!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik asrın operasyonlarından birine imza attı. Yaklaşık 8 ay süren titiz teknik ve fiziki takibin ardından, zehir ticaretinden kazandıkları paraları piyasada aklamaya çalışan 18 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

5 Ayrı Soruşturma Dosyası Açıldı

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "2313 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarını işleyen şebeke üyeleri hakkında, bu kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 5 ayrı soruşturma dosyası açıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında yasal işlemler sürerken, baskın yapılan adreslerde yüklü miktarda uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği bildirildi.