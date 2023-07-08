Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! ABD'li Global Firepower yayınladı: Mehmetçik en iyiler arasında

Her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapan ABD merkezli Global Firepower şirketi 2023'ün listesini açıkladı.Listede sıralama yapılırken ülkelerin askeri gücü, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alınarak bir değerlendirme yapılıyor. Dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması listesi yapan şirketin yayımladığı listede Türkiye'nin ise askeri güç düzleminde 2 ülkenin daha önüne geçtiği görüldü. İşte dünyanın en güçlü orduları ve Türkiye'nin yeri...