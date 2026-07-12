Sivas'ta tarladaki biçerdöver yandı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 16:27

Dumanlar Bir Anda Alevlere Dönüştü

Olay, Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünde meydana geldi. Tarlada hasat çalışması yapan bir biçerdöverden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdururken, kısa sürede büyüyen alevler tüm biçerdöveri etkisi altına aldı.

İtfaiye Ekipleri Zamanında Müdahale Etti

Tarladaki yangını ve yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Akıncılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye hızla ulaşan ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi Hasar Oluştu

Şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, alev topuna dönen biçerdöverde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.