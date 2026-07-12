CANLI YAYIN
Geri
Sivas'ta tarladaki biçerdöver yandı: O anlar kamerada

Sivas'ta tarladaki biçerdöver yandı: O anlar kamerada

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde hasat yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan biçerdöver, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Dumanlar Bir Anda Alevlere Dönüştü

Olay, Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünde meydana geldi. Tarlada hasat çalışması yapan bir biçerdöverden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdururken, kısa sürede büyüyen alevler tüm biçerdöveri etkisi altına aldı.

İtfaiye Ekipleri Zamanında Müdahale Etti

Tarladaki yangını ve yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Akıncılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye hızla ulaşan ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi Hasar Oluştu

Şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, alev topuna dönen biçerdöverde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Samsun şehidini uğurladı: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Demirbaş'a veda
Samsun şehidini uğurladı: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Demirbaş'a veda
Otomobil bariyerlere çarparak takla attı: Anne ve baba hayatını kaybetti, bebekleri ağır yaralı
Otomobil bariyerlere çarparak takla attı: Anne ve baba hayatını kaybetti, bebekleri ağır yaralı
Fatih'te İETT otobüsü ile çarpışan ambulans devrildi
Fatih'te İETT otobüsü ile çarpışan ambulans devrildi
Raylarda sıkıştı son anda hayata döndü
Raylarda sıkıştı son anda hayata döndü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle