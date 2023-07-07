EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA I Emeklilerin zam oranı belli oldu! Yüzde 25 zam yapılacak

Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için düzenlemeye ek teklif sunuldu. Emeklilerin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Açıklanan yüzde 17,55 zam oranı ek teklif ile yüzde 25'e yükseltilmiş oldu. Böylece en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 9 bin 375'ye yükseldi.

Torba yasa teklifine eklenecek

Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenecek.

Başkan Erdoğan talimatı vermişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli zammına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin 5 ay önce yaşadığı deprem gerçeğine rağmen ne söz vermişsek hepsini tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. Kamuoyunda EYT olarak bilinen emeklilikte yaşı bekleyenler meselesini çözüme kavuşturduk. Böylece 2 milyon 250 bin vatandaşımızın taleplerini karşılamış olduk. Yine geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükseltmek suretiyle bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koyduk. Malumunuz dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları da belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını, gelirini ve huzurunu artırma mücadelemizi hız kesmeden devam ettireceğiz." demişti.

Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapılmıştı

Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Refah payı ile birlikte emekli maaş zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek.

EYT'liler yararlanamayacak

Ayrıca EYT'lilerin bu zamdan yararlanamayacağı bildirildi.

Örnek hesaplamaya göre:

7.500 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 7.500 TL x 0.25 = 1.875 TL

Yeni maaş: 7.500 TL + 1.875 TL = 9.375 TL

7.600 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 7.600 TL x 0.25 = 1.900 TL

Yeni maaş: 7.600 TL + 1.900 TL = 9.500 TL

7.700 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 7.700 TL x 0.25 = 1.925 TL

Yeni maaş: 7.700 TL + 1.925 TL = 9.625 TL

7.800 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 7.800 TL x 0.25 = 1.950 TL

Yeni maaş: 7.800 TL + 1.950 TL = 9.750 TL

7.900 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 7.900 TL x 0.25 = 1.975 TL

Yeni maaş: 7.900 TL + 1.975 TL = 9.875 TL

8.000 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 8.000 TL x 0.25 = 2.000 TL

Yeni maaş: 8.000 TL + 2.000 TL = 10.000 TL

8.000 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 8.000 TL x 0.25 = 2.000 TL

Yeni maaş: 8.000 TL + 2.000 TL = 10.000 TL

8.500 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 8.500 TL x 0.25 = 2.125 TL

Yeni maaş: 8.500 TL + 2.125 TL = 10.625 TL

8.600 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 8.600 TL x 0.25 = 2.150 TL

Yeni maaş: 8.600 TL + 2.150 TL = 10.750 TL

8.700 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 8.700 TL x 0.25 = 2.175 TL

Yeni maaş: 8.700 TL + 2.175 TL = 10.875 TL

8.800 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 8.800 TL x 0.25 = 2.200 TL

Yeni maaş: 8.800 TL + 2.200 TL = 11.000 TL

8.900 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 8.900 TL x 0.25 = 2.225 TL

Yeni maaş: 8.900 TL + 2.225 TL = 11.125 TL

9.000 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 9.000 TL x 0.25 = 2.250 TL

Yeni maaş: 9.000 TL + 2.250 TL = 11.250 TL

9.100 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 9.100 TL x 0.25 = 2.275 TL

Yeni maaş: 9.100 TL + 2.275 TL = 11.375 TL

9.200 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 9.200 TL x 0.25 = 2.300 TL

Yeni maaş: 9.200 TL + 2.300 TL = 11.500 TL

9.300 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 9.300 TL x 0.25 = 2.325 TL

Yeni maaş: 9.300 TL + 2.325 TL = 11.625 TL

9.400 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 9.400 TL x 0.25 = 2.350 TL

Yeni maaş: 9.400 TL + 2.350 TL = 11.750 TL

9.500 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 9.500 TL x 0.25 = 2.375 TL

Yeni maaş: 9.500 TL + 2.375 TL = 11.875 TL

9.600 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 9.600 TL x 0.25 = 2.400 TL

Yeni maaş: 9.600 TL + 2.400 TL = 12.000 TL

9.700 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 9.700 TL x 0.25 = 2.425 TL

Yeni maaş: 9.700 TL + 2.425 TL = 12.125 TL

9.800 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 9.800 TL x 0.25 = 2.450 TL

Yeni maaş: 9.800 TL + 2.450 TL = 12.250 TL

9.900 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 9.900 TL x 0.25 = 2.475 TL

Yeni maaş: 9.900 TL + 2.475 TL = 12.375 TL

10.000 TL emekli maaşı için yüzde 25 zam: 10.000 TL x 0.25 = 2.500 TL

Yeni maaş: 10.000 TL + 2.500 TL = 12.500 TL