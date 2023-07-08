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Başkan Erdoğan’dan Bayburt’ta önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’dan Bayburt’ta önemli açıklamalar
08.07.2023 16:43 - Son Güncelleme: 08.07.2023 16:44

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oy aldığı illeri ziyaret turuna başladı. Başkan Erdoğan en çok oy aldığı iki ilden biri olan Bayburt'taki toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Meydanda 40 bin kişi bulunduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Tarım ve ormanda Kırklartepe Barajı'nı devreye alıyoruz. 7 farklı alanda 36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz." dedi. Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten Erdoğan, "Toplumuzun farklı kesimlerine yönelik müjde verdik. Emeklilerimizin maaşıyla ilgili düzenlemeyi Meclis'e sunduk. Zam oranını yüzde 25'e yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Putin ile Ağustos ayında görüşeceğini açıkladı. CHP'deki koltuk savaşına da değinen Erdoğan, "Düne kadar ülkenin başına getirmeye çalıştıkları adamları bugün diktatör diye mandacı diyerek göndermeye çalışıyor." şeklinde konuştu.

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