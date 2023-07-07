Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! ABD'li Global Firepower yayınladı: Mehmetçik en iyiler arasında
Her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapan ABD merkezli Global Firepower şirketi 2023'ün listesini açıkladı.Listede sıralama yapılırken ülkelerin askeri gücü, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alınarak bir değerlendirme yapılıyor. Dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması listesi yapan şirketin yayımladığı listede Türkiye'nin sırası ise dikkat çekti. İşte dünyanın en güçlü orduları ve Türkiye'nin yeri...
07.07.2023 17:37 - Son Güncelleme: 07.07.2023 17:37