Diyarbakır'daki Nevruz etkinliğinde terör sempatizanı 6 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır'daki Nevruz etkinliklerinde geçmiş yıllarda terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı pankartı açtıkları tespit edilen 6 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Diyarbakır'daki Nevruz etkinliklerinde terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı pankartı açtığı tespit edilen 6 şüphelinin eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığını duyurdu. Tüm detaylar için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.
Pankartı açanlar tespit edildi, operasyon düzenlendi
EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "21 Mart günü Diyarbakır ilinde düzenlenen Nevruz etkinlikleri sırasında, geçmiş yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı pankartı açtıkları tespit edilen 6 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır."
6 şüphelinin tamamı yakalandı
Eş zamanlı operasyonla düzenlenen baskında 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.