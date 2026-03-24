TBMM Akran Zorbalığını Araştırma Alt Komisyonu'nun hazırladığı rapora göre Türkiye'de 6-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 13.8'i zorbalığa uğruyor. Her zorbalık eyleminin mağdur, zorba ve tanık olmak üzere 3 çocuğun hayatını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Her 7 çocuktan biri zorbalığa maruz kalıyor

Rapora göre işlevsel zorluk yaşayan çocukların en az bir zorbalık türüne maruz kalma oranı yüzde 27.2 olarak belirlendi. Genel olarak 6-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 13.8'inin zorbalığa uğradığı ifade edildi. Rakamlar, Türkiye'de her 7 çocuktan birinin zorbalık mağduru olduğuna işaret ediyor.

Zorbalık 3 çocuğu birden etkiliyor

Raporda her zorbalık eyleminin yalnızca mağduru değil zorbalığı yapan ve tanık olan çocuğu da derinden etkilediği vurgulandı. Zorbalık yapan öğrencilerin okula bağlılıklarının zayıf olduğu, okulu sevmedikleri ve akademik başarılarının düşük olduğu da kayıtlara geçti.

Mağdur çocuklarda ağır psikolojik sorunlar

Raporda zorbalığa maruz kalan çocukların kısa vadede depresyon, kaygı, kendine zarar verme ve sosyal yalnızlık açısından yüksek risk altında olduğu belirtildi. Uzun vadede ise psikiyatrik bozukluklar ve düşük benlik saygısı gibi olumsuz etkilerin sürdüğü aktarıldı. Fiziksel belirtiler arasında korkulu rüya, baş ağrısı, mide bulantısı, gece altını ıslatma ve karın ağrısı da sıralandı.

Tanık olan çocuk da zarar görüyor

Raporda arkadaşlarının zorbalığa uğradığını gören tanık çocukların da korku, endişe, üzüntü ve kendini güçsüz hissetme gibi duygusal etkilerle karşılaştığı vurgulandı. Bu çocukların kendilerini okula ait hissetmeme ve okuldan uzaklaşma gibi tepkiler gösterebildiği de belirtildi.

Sosyal risk haritaları devreye alınıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hane bazlı sosyal risk puanları oluşturuldu. "Aile Rehberi" ve "Çocuklar Güvende" dijital takip sistemleri kapsamında risk düzeyi yüksek hanelere destek mekanizmaları devreye alınacak. İlk uygulanacak iller arasında Gaziantep, Manisa, Niğde, Van, Sinop, Edirne, Aksaray, Adana, İzmir, Afyonkarahisar ve Trabzon yer alıyor. Modelin başarılı sonuçlar vermesinin ardından tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılması planlanıyor.