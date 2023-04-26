Haberler Güncel Videoları Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: Gözaltı sayısı 128’e yükseldi

Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: Gözaltı sayısı 128’e yükseldi

Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: Gözaltı sayısı 128’e yükseldi
26.04.2023 09:22 - Son Güncelleme: 26.04.2023 09:23

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:05
HDP’liler evlat nöbeti tutan...
Güncel 00:38
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan...
Güncel 17:32
SON DAKİKA I Başkan...
Güncel 00:34
Başkan Erdoğan'ın dün...
Güncel 01:22
Başkan Erdoğan'a Sakarya'da...
Güncel 03:18
Malatya'da 6 katlı bina çöktü;...
Güncel 01:49
Türkiye Cumhuriyeti’nin...
Güncel 03:12
AK Parti Milletvekili...
Güncel 06:18
Beton parçasının düştüğü bina...
Güncel 02:42
Terör örgütü PKK'dan kaçarak...
Güncel 02:06
MİT’ten Kamışlı’da nokta...
Güncel 01:33:05
Bakan Kurum'dan A Haber'e özel...

Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 128’e yükseldi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Terör örgütü PKK/KCK'nın yeni alan yapılanması, alan ve hamle yapılanmasının deşifre edildiği soruşturmada polis ekiplerince 21 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şimdiye kadar 128 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında, 2017'den bu yana 60'a yakın gerçekleştirilen sokak eylemlerinin planlayıcıları, örgüte finans sağlayanlar ile örgütün medya yapılanmasında yer alan kişiler, örgüte müzahir medya aracılığıyla propaganda yapanlar, avukatlar, bazı dernek yöneticileri ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden 4'ünün evladını dağa götürdüğü tespit edilenler de bulunuyor.

Güncel Videoları
SON DAKİKA