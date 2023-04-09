RAMAZAN İMSAKİYE
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Deva Partili Sadullah Ergin'i aday listesinde gören CHP'liler çıldırdı!

Deva Partili Sadullah Ergin'i aday listesinde gören CHP'liler çıldırdı!
09.04.2023 22:37 - Son Güncelleme: 09.04.2023 22:38

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CHP ve İYİ Parti'nin YSK'ya sunduğu milletvekili aday listesi parti içini karıştırdı. Özellikle CHP listesinin FETÖ’cü, PKK sempatizanı, LGBT savunucusu isimlerden oluşması partilileri bile isyan ettirdi. Bu isimlerden biri de Sadullah Ergin. CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölgeden aday olması büyük tepki çekti. Öte yandan Erdoğan Toprak'ın CHP'den eşinin ise İYİ Parti'den aday gösterilmesine "karı-koca vekillik dönemi" yorumunda bulunuldu.

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