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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Mart 2024, 22:47 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024, 22:47

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'dan CHP'ye sert tepki: "Yetimin hakkıdır demeden balya balya dağıttılar"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, CHP'deki paradan kuleye sert tepki gösterdi. "Bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için çarçur ettiler. İstanbul'un kaynaklarını 'yetimin hakkıdır' demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Üstelik bunu da yüzleri kızarmadan savundular." dedi. Bugün İstanbul'un iş bilmez yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz olduğunu ifade eden Kurum, "Devlete, millete mal beyanlarını açıkladılar, sonra bir baktık ki bir süre sonra 1,5 milyar liralık yepyeni mallar ortaya çıktı. Yani, biz afet bölgelerindeki kardeşlerimizin yaralarını sararken, onların derdiyle dertlenirken, bunlar kendi konforları için villalar yapma derdine düştüler." ifadelerini kullandı.

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