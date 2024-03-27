Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanından sakladığı 3 villanın İBB kasasından alındığı ortaya çıktı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan’da bulunan 50 Milyon Dolar değerindeki 3 villasını mal beyanında göstermemesinin altından büyük bir vurgun çıktı. Bahse konu villaları satın alan Güllüce Tarımcılık vurgunda başrolü oynadı. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ali Nuhoğlu, belirli tarihlerde 10 milyonlarca TL'yi parça parça şirkete yolladı. Nuhoğlu'nun parayı temin ettiği Nuhoğlu İnşaat ise; İBB'nin ihalelerle ihya ettiği ATZ Enerji'den yüklü ödeme aldı. Akçeli para trafiği ve girift ilişkilerle bezeli bu süreçte İmamoğlu familyasının 3 villayı İBB kasasından elde edilen kaynakla aldığı tescillendi.