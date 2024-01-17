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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024, 21:55 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024, 22:30

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum 1 Nisan'ı işaret etti!

Yerel seçimlere giderayak çalışmalarını hızlandıran Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir haftadır gittiğim her yerde benzer şikayetlerle karşılaşıyorum. İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin." ifadelerini kullandı.

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