▶️Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan CHP sözcüsü gibi hareket eden spikere dönüşüm ayarı! İstanbul'da ilk anket sonuçlarını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon kanalında projelerini anlattı, soruları yanıtladı. CHP'nin sözcüsü gibi harekete ederek Kendisini soru yönelten spikerin yanlış edindiği bilgileri tek tek düzelten Kurum, "Benim bakanlığım dönemimde 350 bin konut yaptı, sadece 5 yılda. 46 bin afet konutu yaptık anahtarını teslim ettik. Biz 20 yılda 1 milyon 250 bin konutu yapıp vatandaşımıza teslim ettik. Gelinen 5 yıllık süreçte mevcut yönetimin vaadi 115 bin konuttu, sadece 5 bin 86 konutu teslim etmişler." dedi. Kurum, İstanbul'da yapılan son anketin sonuçlarını da canlı yayında açıkladı.