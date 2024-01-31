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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 23:12 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 23:41

▶️ Murat Kurum'un 'depremlerde 130 bin kişi öldü' açıklamasını çarpıttılar! İşte algı operasyonlarını çürüten o video

Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız bu dönemde İstanbul'u gezmeye, halkla kucaklaşmaya devam ederken kirli algı operasyonları da tek tek deşifre ediliyor. Murat Kurum'un bugün katıldığı canlı yayında "Depremlerde 130 bin canımız gitmiş. İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz." sözleri fondaş troller tarafından "6 Şubat depreminde 130 bin kişi can verdi" olarak çarpıttı. Konuya ilişkin gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Kurum,"Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı" olarak ifade ettiğini söyledi. Murat Kurum; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde de yine aynı bilgiyi kamuoyu ile paylaşmış son 1 asırda depremlerde 130 bin kişinin can verdiğini söylemişti.

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