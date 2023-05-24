CHP'nin yeni ortağı Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu hakkındaki söylemleri yeniden gündem oldu: ''Atatürk hayatta olsaydı CHP’nin kapısından içeri giremezdi''

"CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesi Kandil'deki terör baronlarıyle kol kola yürüyen 7'li koalisyonun adayını destekleme kararı aldı. Terörün siyasi ayağı HDP'ye kayyum ve elebaşlarının çıkarılması için kapalı kapılar ardından sözler veren Kılıçdaroğlu, Özdağ ile imzaladığı metinde 3 günlüğüne bu sözlerini yutmuş gibi göründü. Öte yandan Özdağ'ın Kılıçdaroğlu hakkında söylediği, ''Atatürk’ün Tunceli dediği yere Dersim diyen bir genel başkan, Atatürk hayatta olsaydı CHP’nin kapısından içeri giremezdi.'' sözleri yeniden gündem oldu.