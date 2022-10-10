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CHP'li Mansur Yavaş'ın suya indirim "veto"suna AK Parti ve MHP freni

CHP'li Mansur Yavaş'ın suya indirim "veto"suna AK Parti ve MHP freni
10.10.2022 21:58 - Son Güncelleme: 10.10.2022 22:00

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Son dakika haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ekim Ayı Meclis Toplantısı 1. birleşimi gerçekleştirildi. Toplantıda CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın suya yüzde 50 indirim getiren kararı veto etmesi de görüşüldü. Belediye Meclisi veto kararına itiraz ederek Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim gelmesine yönelik 2. defa karar aldı. Mansur Yavaş'ın kararı bir kez daha veto etme hakkı bulunmazken, Ankaralılar AK Parti ve MHP'li üyelerin aldığı kararla suyu yüzde 50 indirimli kullanacak.

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