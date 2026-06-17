Spor salonuna yıldırım düştü: Jimnastik salonu alev alev yandı

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 21:50

Sağanak yağış sırasında feci olay

Olay, Kastamonu merkez Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.Kent genelinde aniden bastıran ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli sağanak yağış sırasında, bölgede gök gürültülü hareketlilik yaşandı. Yağışın en yoğun olduğu dakikalarda, caddede bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki jimnastik salonunun çatısına büyük bir gürültüyle yıldırım isabet etti.

Alevler dış cepheyi sardı

Yıldırımın düşmesiyle birlikte binanın dış kaplama malzemeleri saniyeler içinde tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, spor salonunun dış cephesini ve çatısını kaplayarak binayı adeta alev topuna çevirdi. Çevredeki vatandaşların gökyüzünü kaplayan yoğun dumanları ve yükselen alevleri görmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Söndürme çalışmaları sürüyor

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, spor salonunun dört bir yanını saran alevleri kontrol altına alabilmek ve yangının iç kısımlara sıçramasını önlemek adına yoğun bir çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin alevlere yönelik müdahalesi çok yönlü olarak devam ediyor.