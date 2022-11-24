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CHP'li amiral artığı Türker Ertürk'ten Halk TV'de devleti karalayan rezil iftira

CHP'li amiral artığı Türker Ertürk'ten Halk TV'de devleti karalayan rezil iftira
24.11.2022 00:05 - Son Güncelleme: 24.11.2022 00:20

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CHP yandaşı mangır medyanın baş aktörlerinden biri olan Halk TV'de rezil bir yayın kayıtlara geçti. CHP'li amiral artığı Türker Ertürk, depremi bir propagada malzemesi haline getirerek "Devlet ortada yok, kurulmuş bir çadır gördünüz mü? Bir yemek, çorba tevzii gördünüz mü?" şeklinde ahlaksız bir iftira ortaya attı. Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğu ortamda vatandaşların derdini ve sıkıntısını paylaşmak yerine deprem üzerinden siyaset devşiren CHP'li Ertürk ve Halk TV'ye büyük tepki gösterildi.

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