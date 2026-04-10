Kartal sahil yolunda kaza: 2 yaralı
İstanbul Kartal’da yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan sahil yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçların savrulduğu feci kazada 2 kişi yaralanırken, mesai saati bitiminde Pendik istikametinde trafik durma noktasına geldi. İşte sahil yolundaki o kaza ve sonrasındaki operasyonun detayları...
İstanbul'da etkili olan yağışlı hava, Kartal sahil yolunda trafik kazasını beraberinde getirdi. Kordonboyu Mahallesi sınırları içerisinde meydana gelen olayda, ıslanan zeminde kontrolü kaybolan araçlar zincirleme kazaya yol açtı.
Direksiyon Hakimiyeti Kayboldu
Kaza, saat 17.00 sıralarında Sahil Yolu Pendik istikametinde yaşandı. İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde seyreden 3 aracın sürücüsü, peş peşe direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobillerin çarpışmasıyla araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesini gerçekleştirdiği 2 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaza bölgesinde ikinci bir kaza yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.
Mesai Saatinde Trafik Felç Oldu
Kaza sebebiyle sahil yolu Pendik istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Akşam iş çıkışı saatine denk gelen olay nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.