İstanbul'da etkili olan yağışlı hava, Kartal sahil yolunda trafik kazasını beraberinde getirdi. Kordonboyu Mahallesi sınırları içerisinde meydana gelen olayda, ıslanan zeminde kontrolü kaybolan araçlar zincirleme kazaya yol açtı.

Direksiyon Hakimiyeti Kayboldu

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sahil Yolu Pendik istikametinde yaşandı. İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde seyreden 3 aracın sürücüsü, peş peşe direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobillerin çarpışmasıyla araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesini gerçekleştirdiği 2 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaza bölgesinde ikinci bir kaza yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Mesai Saatinde Trafik Felç Oldu

Kaza sebebiyle sahil yolu Pendik istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Akşam iş çıkışı saatine denk gelen olay nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.