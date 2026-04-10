Bursa'nın Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi, bugün öğle saatlerinde tüyler ürperten bir cinayete sahne oldu. Yavuz Sokak üzerinde bulunan bir ikamette yaşayan 65 yaşındaki Fatma Ekinci, evinde korkunç bir şekilde ölü bulundu.

Cuma Namazı Vakti Dehşeti Yaşadı

Edinilen bilgiye göre olay, Fatma Ekinci'nin eşinin Cuma namazına gitmek üzere evden ayrıldığı sırada gerçekleşti. Yaşlı kadının evde tek kalmasını fırsat bilen saldırganların eve girdiği tahmin ediliyor. Namaz sonrası eve gelen yakınları, Ekinci'yi kanlar içerisinde hareketsiz yatarken bulunca durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay Yerinde Boğazının Kesildiği Belirlendi

İhbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Fatma Ekinci'nin hayatını kaybettiği kesinleşti. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarında ise korkunç gerçek ortaya çıktı; 65 yaşındaki kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Polis Güvenlik Kameralarını Kuşatma Altına Aldı

Cinayetin ardından Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede kuş uçurtmadı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin izini sürmek için mahalledeki tüm güvenlik kameraları ile KGYS görüntüleri incelemeye alındı.