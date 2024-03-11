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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Mart 2024, 20:49 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024, 20:49

CHP'li Erkan Çakır'dan Özgür Çelik'e tepki: Kimi kandırıyorsunuz?

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan gelen 'parayla bina aldık' açıklaması sonrası görüntüleri ifşa eden CHP'li Erkan Çakır'dan yeni bir paylaşım geldi. Çakır, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın iddiasının aksine binanın 15 milyona değil 23 milyon liraya alındığı ödemeyi de bizzat CHP Genel Merkezi'nin yaptığını öne sürdü. Özgür Çelik'e "Kimi kandırıyorsunuz?" diye tepki gösteren Erkan Çakır şu ifadeleri kullandı; Nakit parayla mı İstanbul İl Başkanlığı'nı aldınız? İl başkanlığının parasını CHP Genel Merkezi ödedi, 23 milyona alındı orası. Sayın Özgür Çelik kimi kandırıyorsunuz? Nakit para ile İstanbul İl Başkanlığı mı satın alıyorsunuz? Bir de orada görünen para 23 milyon değil ki, Özgür Çelik kimi kandırıyorsun? Sen geç bunları.

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